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Observatoire des droits humains

À la recherche de Dieu à Lagos : qu’est-ce que le « Chrislam » ?

par Marloes Janson, Professor of West African Anthropology, SOAS, University of London
Lagos, est l'une des villes qui connaissent la croissance démographique la plus rapide au monde. Sa population gigantesque est estimée à environ 20 millions d’habitants. Son urbanisation rapide contribue à un mode de vie où la survie repose sur l’improvisation…La Conversation


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