Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Tunisie : Des défenseur·e·s des droits condamné·e·s à des peines sévères

par Human Rights Watch
Click to expand Image Saadia Mosbah, présidente de l'association antiraciste Mnemty, participait à une marche à Tunis, en Tunisie, le 4 mars 2023.  © 2023 Chedly Ben Ibrahim/NurPhoto via AP Photo (Beyrouth) – Ces derniers jours, des tribunaux tunisiens ont condamné huit défenseur-e-s des droits humains à des peines de prison et à des amendes sur la base d’accusations liées à leurs actions en faveur des droits, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch ; parmi ces personnes figurent deux éminentes activistes qui ont été condamnées à des peines sévères.Le 26 juin 2026, un…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ À la recherche de Dieu à Lagos : qu’est-ce que le « Chrislam » ?
~ Europe. Le piratage éhonté d’un ancien député européen enquêtant sur Pegasus révèle une inaction délétère face aux logiciels espions
~ Sans eau, les forêts arrêtent de capter du CO₂
~ Pourquoi est-ce si difficile d’estimer les bénéfices et les coûts du Brexit ?
~ Pourquoi les entreprises doivent parfois apprendre à « échouer vite »
~ Le changement climatique menace (aussi) notre patrimoine culturel
~ Qu’est-ce que « l’affichage parental d’images de mineurs » ?
~ Pourquoi l’Iran ne parviendra pas à instaurer un péage dans le détroit d’Ormuz
~ Influenceur sur TikTok, président sur Facebook : la nouvelle stratégie de Jordan Bardella
~ La sécurité des drones militaires, ou comment protéger ce qui compte (et ce n’est pas toujours le drone lui-même)
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter