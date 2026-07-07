Tunisie : Des défenseur·e·s des droits condamné·e·s à des peines sévères

par Human Rights Watch

Click to expand Image Saadia Mosbah, présidente de l'association antiraciste Mnemty, participait à une marche à Tunis, en Tunisie, le 4 mars 2023. © 2023 Chedly Ben Ibrahim/NurPhoto via AP Photo (Beyrouth) – Ces derniers jours, des tribunaux tunisiens ont condamné huit défenseur-e-s des droits humains à des peines de prison et à des amendes sur la base d’accusations liées à leurs actions en faveur des droits, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch ; parmi ces personnes figurent deux éminentes activistes qui ont été condamnées à des peines sévères.Le 26 juin 2026, un…



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