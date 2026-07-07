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Afghanistan : des millions de déplacés dans un pays sous pression

L’Afghanistan est confronté à l’une des plus graves crises de déplacement au monde, aggravée par la pauvreté, les catastrophes naturelles et les effets du changement climatique, ont averti lundi deux agences des Nations Unies.


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