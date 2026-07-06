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Soudan : face au risque de massacre à El Obeid, l’ONU hausse encore le ton

La fenêtre est en train de se refermer. Depuis plusieurs semaines, les Nations Unies répètent que la ville soudanaise d’El Obeid pourrait connaître le même sort qu’El Fasher, théâtre de massacres de civils l’an dernier après un siège du groupe paramilitaire des Forces de soutien rapide (FSR). Lundi, cette mise en garde a franchi une nouvelle étape. 


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© Nations Unies -
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