Responsabilité de protéger : prévenir avant qu'il ne soit trop tard

Face à la multiplication des conflits et à la montée des risques d’atrocités, les États doivent agir avant que les premiers signes d’alerte ne se transforment en « fosses communes », a exhorté lundi le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, appelant la communauté internationale à redonner un nouvel élan au principe de la responsabilité de protéger.



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