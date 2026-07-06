Séismes au Venezuela : l’urgence se joue désormais dans les camps de déplacés

Bientôt deux semaines après les violents séismes qui ont frappé le nord du Venezuela, les sirènes des secours résonnent encore sous les décombres. Mais à mesure que les chances de retrouver des survivants s’amenuisent, la priorité est de soigner les blessés, protéger les déplacés et empêcher qu’une catastrophe sanitaire ne succède au désastre.



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