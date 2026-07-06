Ebola : en Ouganda, le combat contre la stigmatisation commence avant le retour à la maison

Alors que l’Ouganda s’efforce de contenir une épidémie d’Ebola qui touche également la République démocratique du Congo (RDC) voisine, les agents de santé ne se contentent pas de lutter contre un virus mortel. Ils aident aussi les familles et les communautés à surmonter la peur, la désinformation et la stigmatisation qui accompagnent souvent la maladie.



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