Élections 2026 : Québec solidaire complète son équipe en Abitibi-Témiscamingue

Québec solidaire a officiellement une équipe complète en Abitibi-Témiscamingue

Montréal, le 6 juillet 2026 –: avec l’annonce lundi soir de, trois candidates solidaires sont désormais sur la ligne de départ pour représenter le parti dans la région lors de la prochaine campagne électorale.

Ingénieure électrique de formation, Joanie Bolduc a été chargée de projet dans une firme d’ingénierie et environnement, et travaille actuellement chez Hydro-Québec comme ingénieure spécialisée en essais spéciaux de réseaux. Sa candidature s’ajoute à celles, déjà confirmées, de la chercheure en communication Sara Germain dans Abitibi-Est, et de l’ex-mairesse de Latulipe-et-Gaboury, France Marion, dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue.

« Je suis fière de pouvoir compter sur ces trois femmes inspirantes pour porter les couleurs de Québec solidaire en Abitibi-Témiscamingue lors de la prochaine campagne électorale. Les parcours de Joanie, Sara et France sont à la fois riches et diversifiés, allant de l’enseignement au génie électrique, en passant par la solidarité internationale et l’implication syndicale. Elles amènent du vécu et une réelle compréhension du monde en politique. Je suis convaincue que nos trois candidates vont porter avec brio les propositions solidaires auprès de la population », a déclaré Ruba Ghazal, porte-parole de Québec solidaire.

« Il y a beaucoup de gens en Abitibi-Témiscamingue qui veulent qu’on investisse davantage dans nos services publics, qu’on protège notre territoire et qu’on fasse du Québec un pays plus démocratique qui va redonner du pouvoir aux peuples. Sans services publics, sans filet social fort pour prendre soin des gens, il n’y a pas d’économie qui puisse se développer. Avec Joanie, Sara et France, Québec solidaire va offrir un choix clair et emballant aux progressistes qui ont de l’ambition pour leur région », a ajouté Sol Zanetti, porte-parole de Québec solidaire.

Les candidates de Québec solidaire en Abitibi-Témiscamingue

Joanie Bolduc, Abitibi-Ouest

Ingénieure électrique de formation, Joanie Bolduc a été chargée de projet pour de grands industriels dans une firme d’ingénierie et environnement. Elle travaille actuellement pour Hydro-Québec comme ingénieure spécialisée en essais spéciaux de réseaux, en plus d’être impliquée dans son syndicat, le Syndicat Professionnel des Ingénieurs d’Hydro-Québec (SPIHQ). Elle poursuit en parallèle des études en économie.

Sara Germain, Abitibi-Est

Née à Val-d’Or, Sara Germain est une professionnelle en communication qui cumule près de dix ans d’expérience dans les milieux communautaire et de la solidarité internationale. En parallèle de son travail, elle poursuit un doctorat en communication à l’Université du Québec à Montréal, où ses recherches portent sur l’engagement politique et les technologies numériques.

France Marion, Rouyn-Noranda – Témiscamingue

Ex-mairesse de Latulipe-et-Gaboury, enseignante au primaire et syndicaliste, France Marion portera les couleurs de Québec solidaire dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Habitant à Latulipe au Témiscamingue depuis 32 ans, elle cumule 10 ans d’expérience militante auprès du Syndicat de l’enseignement de l’Ungava et de l’Abitibi-Témiscamingue, ainsi que 15 ans d’expérience comme enseignante au primaire.