IA : le chef de l’ONU réclame une gouvernance mondiale avant qu’il ne soit trop tard

Pendant longtemps, l’intelligence artificielle relevait surtout des laboratoires de recherche et des fantasmes de la Silicon Valley. Désormais, elle s’invite partout : dans les salles de classe, les hôpitaux, les tribunaux, les campagnes électorales, les réseaux sociaux et jusque sur les champs de bataille. Pour l'ONU, cette accélération sans précédent ne laisse plus le luxe d’attendre.



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