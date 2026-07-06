À Kiev, de nouvelles frappes russes augurent d’un été meurtrier pour les civils

À peine les équipes de secours avaient-elles quitté les immeubles éventrés par les bombardements de mercredi dernier à Kiev que les sirènes retentissaient de nouveau. Dans la nuit de dimanche à lundi, la capitale ukrainienne a subi une nouvelle attaque russe de grande ampleur, la deuxième en quatre jours.



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