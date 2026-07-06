L’accord-cadre entre le Liban et Israël trahit les victimes de crimes de guerre commis au Liban

par Amnesty International

L’accord-cadre entre Israël et le Liban, signé à Washington le 26 juin, risque de trahir les victimes de crimes de guerre commis au Liban, ont déclaré le 3 juillet 2026 Amnesty International et cinq organisations de défense des droits humains et de la liberté de la presse. Certains articles de ce texte semblent viser à empêcher les […] The post L’accord-cadre entre le Liban et Israël trahit les victimes de crimes de guerre commis au Liban appeared first on Amnesty International. ]]>



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