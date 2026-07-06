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Europe. Le piratage éhonté d’un ancien député européen enquêtant sur Pegasus révèle une inaction délétère face aux logiciels espions

par Amnesty International
En réaction aux conclusions d’une nouvelle enquête de Citizen Lab, selon lesquelles le téléphone portable de l’ancien député européen Stelios Kouloglou a été infecté par le logiciel espion Pegasus en octobre 2022 et mars 2023, lorsqu’il était membre d’une commission du Parlement européen qui enquêtait sur Pegasus et d’autres logiciels similaires, Elina Castillo Jiménez, conseillère […] The post Europe. Le piratage éhonté d’un ancien député européen enquêtant sur Pegasus révèle une inaction délétère face aux logiciels espions appeared first on Amnesty International. ]]>


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