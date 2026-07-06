Sans eau, les forêts arrêtent de capter du CO₂
par Nicolas Martin, Chercheur à INRAE, Inrae
Hervé Cochard, Directeur de recherche en écophysiologie, Inrae
Isabelle Maréchaux, Chercheuse, Inrae
Julien Lamour, Chercheur en écophysiologie végétale, spécialisé sur les espèces tropicales, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Pour survivre en période de sécheresse, les arbres stoppent la photosynthèse, une activité très gourmande en eau. Des forêts entières se retrouvent ainsi à émettre plus de CO₂ qu’elles n’en capturent.
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- lundi 6 juillet 2026