Le changement climatique menace (aussi) notre patrimoine culturel
par Anthony Schrapffer, PhD, EDHEC Climate Institute Scientific Director, EDHEC Business School
Camille Angué, Directrice de l'EDHEC Climate Institute, EDHEC Business School
Lorsque l’on parle du changement climatique, les débats portent le plus souvent sur l’énergie, la biodiversité, les émissions de carbone ou encore les coûts économiques de la transition. Mais une autre dimension du problème reste encore largement sous-estimée : l’impact du dérèglement climatique sur notre patrimoine culturel.
En appliquant les méthodologies de quantification du risque climatique développée au sein de l’EDHEC Climate Institute aux actifs physiques compatibles provenant la
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- lundi 6 juillet 2026