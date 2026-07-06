Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Le changement climatique menace (aussi) notre patrimoine culturel

par Anthony Schrapffer, PhD, EDHEC Climate Institute Scientific Director, EDHEC Business School
Camille Angué, Directrice de l'EDHEC Climate Institute, EDHEC Business School
Lorsque l’on parle du changement climatique, les débats portent le plus souvent sur l’énergie, la biodiversité, les émissions de carbone ou encore les coûts économiques de la transition. Mais une autre dimension du problème reste encore largement sous-estimée : l’impact du dérèglement climatique sur notre patrimoine culturel.

En appliquant les méthodologies de quantification du risque climatique développée au sein de l’EDHEC Climate Institute aux actifs physiques compatibles provenant la


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ La piraterie refait surface, l’OMI appelle à protéger les marins
~ L’accord-cadre entre le Liban et Israël trahit les victimes de crimes de guerre commis au Liban
~ Europe. Le piratage éhonté d’un ancien député européen enquêtant sur Pegasus révèle une inaction délétère face aux logiciels espions
~ Sans eau, les forêts arrêtent de capter du CO₂
~ Pourquoi est-ce si difficile d’estimer les bénéfices et les coûts du Brexit ?
~ Pourquoi les entreprises doivent parfois apprendre à « échouer vite »
~ Qu’est-ce que « l’affichage parental d’images de mineurs » ?
~ Pourquoi l’Iran ne parviendra pas à instaurer un péage dans le détroit d’Ormuz
~ Influenceur sur TikTok, président sur Facebook : la nouvelle stratégie de Jordan Bardella
~ La sécurité des drones militaires, ou comment protéger ce qui compte (et ce n’est pas toujours le drone lui-même)
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter