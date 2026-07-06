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Éthiopie : Les autorités du Tigré procèdent au recrutement forcé de civils

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des combattants du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) marchaient à Mekele, la capitale de la région du Tigré, dans le nord de l’Éthiopie, le 30 juin 2021. © 2021 Yasuyoshi Chiba/AFP via Getty Images (Nairobi) – Depuis au moins le mois d’avril, les autorités de la région du Tigré, dans le nord de l’Éthiopie, ont enlevé et illégalement enrôlé dans leurs forces des civils, y compris des enfants âgés d’à peine 15 ans, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch.Des membres de communautés de villes et villages de cette région ont signalé que les forces tigréennes…


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© Human Rights Watch -
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