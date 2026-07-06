Le syndrome du sauveur au travail : quand les héros de l’entreprise créent les crises qu’ils prétendent résoudre
par Mohamad Fadl Harake, Docteur en Sciences de Gestion, Chercheur en Management Public Post-conflit, Université de Poitiers
George Kassar, Full-time Faculty, Research Associate, Ascencia Business School
En apparence, c’est une personne clé qui trouve toujours la bonne solution aux problèmes qui se posent. Pourtant, dans certaines configurations organisationnelles, c’est elle le problème.
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- lundi 6 juillet 2026