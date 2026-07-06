La gestion comme mise en dispositif
par Franck Aggeri, Professeur de management, PSL Research University, Mines Paris - PSL
Sébastien Gand, Enseignant-chercheur en Sciences de gestion et des organisations, Sciences Po Grenoble - Université Grenoble Alpes; Université Grenoble Alpes (UGA)
La gestion ne se résume pas à des chiffres. C’est aussi une affaire de dispositif qu’il faut imaginer, intégrer et réaliser. Illustration avec la transition bas carbone.
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- lundi 6 juillet 2026