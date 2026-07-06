La formation ne suffit pas à garantir une reconversion des femmes sorties de l’emploi dans l’univers du numérique
par Marion Lauwers, Enseignant-chercheur, Institut Catholique de Lille (ICL), Institut catholique de Lille (ICL)
Abir Karami, Enseignante-chercheuse en Informatique spécialité Intelligence Artificielle (IA), Institut catholique de Lille (ICL)
Mourad Ellouze, Docteur en informatique, ENS de Lyon
Les femmes restent très sous-représentées dans l’univers du numérique, malgré la multiplication des dispositifs de formation. Comment l’expliquer ? Comment lever les freins ?
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- lundi 6 juillet 2026