La formation ne suffit pas à garantir une reconversion des femmes sorties de l’emploi dans l’univers du numérique

par Marion Lauwers, Enseignant-chercheur, Institut Catholique de Lille (ICL), Institut catholique de Lille (ICL)

Abir Karami, Enseignante-chercheuse en Informatique spécialité Intelligence Artificielle (IA), Institut catholique de Lille (ICL)

Mourad Ellouze, Docteur en informatique, ENS de Lyon