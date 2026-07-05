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Climat : le retour d'El Niño accroît le risque de phénomènes extrêmes

Vagues de chaleur, sécheresses, pluies diluviennes et autres phénomènes météorologiques extrêmes devraient se multiplier dans le monde au cours des prochains mois à mesure que le phénomène El Niño se renforce dans le Pacifique, a averti vendredi l'Organisation météorologique mondiale (OMM).


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