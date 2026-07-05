Bassin du lac Tchad : l'insécurité gagne du terrain

Pendant des années, la violence semblait suivre une géographie connue. Le nord-est du Nigeria, les rives du lac Tchad, quelques régions frontalières du Niger, du Tchad et du Cameroun concentraient l'essentiel des attaques des groupes armés. Cette cartographie de l'insécurité est aujourd'hui en train de voler en éclats.



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