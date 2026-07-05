Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Bassin du lac Tchad : l'insécurité gagne du terrain

Pendant des années, la violence semblait suivre une géographie connue. Le nord-est du Nigeria, les rives du lac Tchad, quelques régions frontalières du Niger, du Tchad et du Cameroun concentraient l'essentiel des attaques des groupes armés. Cette cartographie de l'insécurité est aujourd'hui en train de voler en éclats.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Au Liban, Israël se heurte aux limites de sa stratégie régionale
~ Coupe du monde 2026 : ce que nos débats sur le football révèlent de nos imaginaires politiques
~ Banalisation des pantouflages sous l’ère Macron : un risque démocratique ?
~ Mobiliser la justice face aux épidémies : en Italie, six ans après le covid, le succès d’une association de parents de victimes
~ Percer les secrets de la stratosphère grâce à un ballon qui surfe sur différentes couches de vent
~ Sommes-nous prêts à faire confiance à l’IA pour organiser nos vacances ?
~ Fermentation, saveurs et avenir de l'alimentation : quand la durabilité passe par le plaisir
~ Fées, lutins et extraterrestres, comment le pic de Bugarach a donné vie aux mythes les plus fous
~ Les tours Saint-Jacques, un prodige d’équilibre au cœur des Alpes
~ L’énigme des nombres cachés au cœur de la Sagrada Familia
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter