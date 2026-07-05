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Observatoire des droits humains

Fermentation, saveurs et avenir de l'alimentation : quand la durabilité passe par le plaisir

Les mots « durabilité » ou « alimentation saine » évoquent parfois des privations. Pour le chef Jaume Biarnés, c'est tout le contraire. La cuisine durable peut être gourmande, créative et conviviale. Mieux encore, elle pourrait contribuer à relever l'un des plus grands défis de notre époque : nourrir une population mondiale croissante sans épuiser les ressources de la planète.


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© Nations Unies -
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