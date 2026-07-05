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Observatoire des droits humains

Au Liban, Israël se heurte aux limites de sa stratégie régionale

par Lina Kennouche, Chercheuse associée au CREAT, Université de Lorraine
L’armée israélienne s’enfonce dans le Sud-Liban face à un Hezbollah réorganisé. Une stratégie fondée sur des analyses erronées qui ébranle aujourd’hui l’alliance avec les États-Unis.La Conversation


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