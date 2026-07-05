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Observatoire des droits humains

Banalisation des pantouflages sous l’ère Macron : un risque démocratique ?

par Antoine Vauchez, professeur, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne; Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Juliette Lelieur, Professeure de droit pénal, Université de Strasbourg
Lola Avril, Professeure junior en science politique, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne; Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
La loi encadre le « pantouflage » des agents du public vers le secteur privé, qui s’est développé sous la présidence Macron. Or, les contrôles et les sanctions demeurent insuffisants.La Conversation


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