Banalisation des pantouflages sous l’ère Macron : un risque démocratique ?
par Antoine Vauchez, professeur, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne; Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Juliette Lelieur, Professeure de droit pénal, Université de Strasbourg
Lola Avril, Professeure junior en science politique, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne; Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
La loi encadre le « pantouflage » des agents du public vers le secteur privé, qui s’est développé sous la présidence Macron. Or, les contrôles et les sanctions demeurent insuffisants.
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- dimanche 5 juillet 2026