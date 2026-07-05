Mobiliser la justice face aux épidémies : en Italie, six ans après le covid, le succès d’une association de parents de victimes
par Chiara Alfieri, Anthropologue de la santé, Institut de recherche pour le développement (IRD)
Alice Desclaux, Anthropologue de la santé, TransVIHMI, Institut de recherche pour le développement (IRD)
Marc Egrot, Anthropologue, médecin et chargé de recherche à l'IRD, Institut de recherche pour le développement (IRD)
Six ans après le covid, le combat d’une association de parents de victimes, à Bergame, en Italie, là où cette pandémie a débuté en Europe, montre l’impact de l’action juridique face aux épidémies.
Lire l'article complet
© La Conversation
- dimanche 5 juillet 2026