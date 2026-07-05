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Observatoire des droits humains

Percer les secrets de la stratosphère grâce à un ballon qui surfe sur différentes couches de vent

par François Vacher, Chargé de projets "Ballons stratosphériques", Centre national d’études spatiales (CNES)
Laurent Tessariol, Chef de service Opérations Ballons et Chef de Centre Aire Sur l'Adour, Centre national d’études spatiales (CNES)
Véritable voilier de la stratosphère, le ballon manœuvrant permet d’explorer de manière inédite cette région inaccessible aux avions et aux satellites.La Conversation


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