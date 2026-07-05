Percer les secrets de la stratosphère grâce à un ballon qui surfe sur différentes couches de vent

par François Vacher, Chargé de projets "Ballons stratosphériques", Centre national d’études spatiales (CNES)

Laurent Tessariol, Chef de service Opérations Ballons et Chef de Centre Aire Sur l'Adour, Centre national d’études spatiales (CNES)