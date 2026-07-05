Percer les secrets de la stratosphère grâce à un ballon qui surfe sur différentes couches de vent
par François Vacher, Chargé de projets "Ballons stratosphériques", Centre national d’études spatiales (CNES)
Laurent Tessariol, Chef de service Opérations Ballons et Chef de Centre Aire Sur l'Adour, Centre national d’études spatiales (CNES)
Véritable voilier de la stratosphère, le ballon manœuvrant permet d’explorer de manière inédite cette région inaccessible aux avions et aux satellites.
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- dimanche 5 juillet 2026