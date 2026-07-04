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Observatoire des droits humains

L’énigme des nombres cachés au cœur de la Sagrada Familia

par Sergi Muria Maldonado, Professor de Didàctica de les Matemàtiques, Universitat de Barcelona
Anton Aubanell Pou, Professor de l'Institut de Formació Continuada i professor jubilat de Didàctica de les Matemàtiques, Universitat de Barcelona
Jordi Font González, Professor de Didàctica de les Matemàtiques, Universitat de Barcelona
Le nombre 12, les polyèdres, les hyperboloïdes ou encore les carrés magiques : la Sagrada Família est aussi un chef-d’œuvre de géométrie.La Conversation


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© La Conversation -
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