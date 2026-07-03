Liban/Israël : L’accord-cadre trahit les victimes de crimes de guerre au Liban

par Human Rights Watch

Click to expand Image L’ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Yechiel Leiter (à gauche), le conseiller au département d’État américain Dan Holler (au centre), et l'ambassadrice du Liban aux États-Unis, Nada Hamadeh (à droite), photographiés peu après avoir signé un accord-cadre trilatéral à Washington, le 26 juin 2026. Derrière eux, le secrétaire d'État américain Marco Rubio et d'autres hauts responsables applaudissaient la signature de l’accord. © 2026 Kevin Wolf/AP Photo (Beyrouth) – L’accord-cadre entre Israël et le Liban, signé à Washington le 26 juin 2026, menace de trahir…



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