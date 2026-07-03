Québec solidaire lance le manifeste Nouveau Québec libre pour une indépendance inclusive

Québec, le 3 juillet 2026 – À l’approche de la campagne électorale, Québec solidaire est fier de présenter aujourd’hui son nouveau manifeste, Nouveau Québec libre, qui redéfinit le projet d’indépendance du Québec pour le XXIe siècle et appelle à l’élaboration d’une démarche d’accession à l’indépendance en collaboration avec les Premières Nations et Inuit.

« L’indépendance doit être un projet de société rassembleur qui appelle à la contribution de toutes les nations au Québec, pas seulement à la fin du processus, mais dès le début. Ce que propose Québec solidaire aujourd’hui, c’est de créer le premier pays au monde fondé avec les peuples autochtones et non à leurs dépens. On a tout à gagner à travailler ensemble pour faire du Québec un pays. Construire davantage de logements sociaux, investir massivement dans le transport collectif plutôt que de financer l’expansion pétrolière, développer une agriculture plus résiliente et renforcer nos services publics, ce sont des choix qui sont à notre portée », a déclaré Sol Zanetti, porte-parole de Québec solidaire.

« Notre vision de l’indépendance à Québec solidaire, c’est d’en faire un projet de société qui donne une place à tout le monde, qu’on soit venu d’ailleurs comme moi ou qu’on soit né ici. Tendre la main aux nouveaux arrivants, comme on m’a tendu la main il y a près de 40 ans, c’est la seule façon possible d’additionner les appuis et de créer une nouvelle majorité pour enfin réaliser l’indépendance du Québec », a souligné Ruba Ghazal, porte-parole de Québec solidaire.

Le document, chapeauté par le porte-parole Sol Zanetti, a notamment été travaillé en collaboration avec la Commission nationale autochtone (CNA) de Québec solidaire. Insistant sur l’importance de la décolonisation et de la reconnaissance de la souveraineté des Premières Nations et des Inuits, le texte appelle à une reconnaissance pleine et entière de la Déclaration des Nations-Unies sur les droits des peuples autochtones.

« Le manifeste Nouveau Québec libre montre une vision renouvelée de l’indépendance du Québec, fondée sur le dialogue et la reconnaissance de l’importance d’inclure les communautés autochtones comme partenaires incontournables du projet de souveraineté. Nous souhaitons que ce manifeste contribue au dialogue avec les communautés autochtones, car les nations du Québec, autochtones et allochtones, ont tout à gagner avec l’indépendance », a déclaré Bryan Gingras, co-porte-parole de la Commission nationale autochtone (CNA) de Québec solidaire.

Une feuille de route pour l’indépendance

Avec ce document de travail, Québec solidaire propose une démarche d’accession à l’indépendance du Québec en quatre étapes :

L’élection d’un gouvernement de Québec solidaire, qui déclenchera le processus d’indépendance.

La mise en place d’une assemblée constituante élaborée avec les Premiers Peuples pour rédiger la Constitution du nouveau pays. La validation de la nouvelle Constitution par un référendum. La déclaration d’indépendance du Québec. Le document met également de l’avant les nombreux avantages de l’indépendance, notamment en matière de transition écologique, de souveraineté alimentaire et énergétique, de services publics et de logement.

Le manifeste peut être consulté à l’adresse suivante : https://www.nouveauquebec.info/