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Observatoire des droits humains

Influenceurs virtuels : quand la médiation de l’information échappe à l’humain

par Gwarlann De Kerviler, Associate Professor - IÉSEG School of Management - LEM (Lille Economie Management, UMR 9221), IÉSEG School of Management
Fabienne Torrès-Baranes, Docteure en Sciences de l'Information et de la Communication, Université Paris-Panthéon-Assas
Remplacer les influenceurs par des personnages virtuels, est-ce une fausse bonne idée ? Plus faciles à gérer, ils sont aussi moins convaincants… pour le moment. Jusqu’à quand ?La Conversation


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