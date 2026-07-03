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Observatoire des droits humains

Sport : le racisme continue de dicter l’accès aux terrains

Le sport est souvent présenté comme un langage universel, capable de transcender les frontières, les origines et les croyances. Pourtant, derrière cette image d’inclusion, les discriminations raciales continuent de déterminer qui peut accéder aux terrains, progresser jusqu’à un haut niveau ou exercer des responsabilités au sein des instances sportives. 


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