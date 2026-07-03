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RDC : l’épidémie d’Ebola s’étend, un essai clinique porteur d’espoir lancé

L’épidémie d’Ebola continue de gagner du terrain dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), où les autorités sanitaires enregistrent en moyenne 38 nouveaux cas confirmés par jour depuis deux semaines, a indiqué jeudi le Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).


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