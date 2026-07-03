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Observatoire des droits humains

Dialogue à Genève : encadrer l’IA pour éviter des « dommages catastrophiques »

L’intelligence artificielle peut-elle profiter à l’ensemble de l’humanité, de manière sûre, équitable et sans provoquer de dégâts irréversibles ? C’est la question au cœur d’un important sommet des Nations Unies qui s’ouvre lundi à Genève.


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© Nations Unies -
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