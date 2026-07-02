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Observatoire des droits humains

Ce que signifie vraiment « aimer son travail » – et quand cet amour peut devenir un problème

par Nick Turner, Professor and Croft Chair in Management, Haskayne School of Business, University of Calgary
Julian Barling, Distinguished Professor and Borden Chair of Leadership, Smith School of Business, Queen's University, Ontario
Kaylee Somerville, PhD Candidate, Smith School of Business, Queen's University
Zhanna Lyubykh, Assistant Professor, Beedie School of Business, Simon Fraser University
De nouvelles recherches outre-Atlantique explorent la psychologie qui sous-tend « l’amour du travail » et ses implications pour les entreprises.

Que signifie aimer son travail ? Le champ lexical de l’amour revient souvent dans les débats lorsqu’on parle du monde du travail. Les gens disent vouloir aimer leur travail ; les entreprises promettent des postes que les candidats adoreront ; les offres d’emploi présentent le travail comme un engagement émotionnel davantage qu’une simple transaction économique.


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