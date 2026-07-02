Ce que signifie vraiment « aimer son travail » – et quand cet amour peut devenir un problème

par Nick Turner, Professor and Croft Chair in Management, Haskayne School of Business, University of Calgary

Julian Barling, Distinguished Professor and Borden Chair of Leadership, Smith School of Business, Queen's University, Ontario

Kaylee Somerville, PhD Candidate, Smith School of Business, Queen's University

Zhanna Lyubykh, Assistant Professor, Beedie School of Business, Simon Fraser University