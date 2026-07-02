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Observatoire des droits humains

Les 250 ans des États-Unis : comment Trump cherche à s’approprier les Pères fondateurs

par Frédérique Sandretto, Chargée d'enseignement en civilisation américaine, Université Côte d’Azur; Sciences Po
Le 250ᵉ anniversaire de l’indépendance ravive la bataille autour du récit national états-unien, devenu un enjeu politique central à l’ère Trump.La Conversation


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