Vous avez des difficultés de concentration ? Voici quelques astuces pour améliorer vos capacités d’attention
par Patricia Morada Macabulos, PhD Candidate, Psychology and Cognitive Neuroscience, Macquarie University
Anina Rich, Professor, Performance & Expertise Research Centre and School of Psychological Sciences, Macquarie University
Dans nos sociétés modernes, il apparaît souvent très difficile de rester concentré, harcelés que nous sommes par les sollicitations permanentes de la technologie. Des gestes simples peuvent nous redonner le contrôle.
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- jeudi 2 juillet 2026