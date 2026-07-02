Match Canada-Maroc : pour qui prendre parti lorsque l’équipe de votre pays d’accueil affronte celui de vos origines ? Un dilemme pour de nombreux Néo-Canadiens
par Cary Foo, PhD Student, Recreation and Leisure Studies, University of Waterloo, University of Waterloo
Luke Potwarka, Associate Professor, Recreation and Leisure Studies, University of Waterloo
Le succès de l’équipe canadienne à la Coupe du monde constitue une occasion pour étudier comment les personnes vivant dans des régions multiculturelles choisissent l’équipe qu’elles soutiennent.
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- jeudi 2 juillet 2026