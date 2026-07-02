Match Canada-Maroc : pour qui prendre parti lorsque l’équipe de votre pays d’accueil affronte celui de vos origines ? Un dilemme pour de nombreux Néo-Canadiens

par Cary Foo, PhD Student, Recreation and Leisure Studies, University of Waterloo, University of Waterloo

Luke Potwarka, Associate Professor, Recreation and Leisure Studies, University of Waterloo