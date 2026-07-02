Le retrait de trois pays du Sahel de la CPI est une trahison à l’égard des victimes

par Human Rights Watch

Click to expand Image De gauche à droite, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso (à gauche), le général Assimi Goïta, chef d’État du Mali, et le général Abdourahamane Tchiani, président du Niger, photographiés lors du deuxième sommet sur la sécurité et le développement à Bamako, au Mali, le 23 décembre 2025. © 2025 Centre d'information du gouvernement du Mali via AP Photo Le 18 juin, le Niger a notifié au Secrétaire général des Nations Unies sa décision de se retirer du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI). Il a été suivi le 24 juin par le Burkina…



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