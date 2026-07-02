« Tout a explosé » : un stade de baseball devient un refuge après le double séisme au Venezuela

Là où résonnaient autrefois les cris des jeunes joueurs de baseball, des familles dorment désormais sous des bâches. Le stade de Playa Grande, sur la côte centrale du Venezuela, s'est transformé en refuge d'urgence pour des centaines de personnes qui ont perdu leur logement — ou ne peuvent plus y retourner en toute sécurité — après les séismes meurtriers du 24 juin.



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