Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

« Tout a explosé » : un stade de baseball devient un refuge après le double séisme au Venezuela

Là où résonnaient autrefois les cris des jeunes joueurs de baseball, des familles dorment désormais sous des bâches. Le stade de Playa Grande, sur la côte centrale du Venezuela, s'est transformé en refuge d'urgence pour des centaines de personnes qui ont perdu leur logement — ou ne peuvent plus y retourner en toute sécurité — après les séismes meurtriers du 24 juin.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Abondance, rareté, open source : et si le débat sur l’IA se trompait d’étage ?
~ Les 250 ans des États-Unis : comment Trump cherche à s’approprier les Pères fondateurs
~ Donner à manger, un geste politique ?
~ Vous avez des difficultés de concentration ? Voici quelques astuces pour améliorer vos capacités d’attention
~ Match Canada-Maroc : pour qui prendre parti lorsque l’équipe de votre pays d’accueil affronte celui de vos origines ? Un dilemme pour de nombreux Néo-Canadiens
~ Le retrait de trois pays du Sahel de la CPI est une trahison à l’égard des victimes
~ Ukraine : après l’une des frappes les plus violentes contre Kiev, les secours s’organisent
~ 31 victoires pour les droits humains
~ Burkina Faso/Mali/Niger. Le retrait du Statut de Rome consacre l’impunité et menace de priver les victimes de crimes de guerre de justice et de réparations
~ Ce que l’on sait des récents séismes au Venezuela, et des risques qui subsistent
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter