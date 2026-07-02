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Observatoire des droits humains

31 victoires pour les droits humains

par Amnesty International
En dépit de l’état du monde qui est de plus en plus tendu, les pouvoirs publics et la société civile ont su se rassembler pour faire adopter des lois et des résolutions déterminantes pour lutter contre les atteintes aux droits humains, à la suite de manifestations et de pétitions portées par des militant·e·s et des […] The post 31 victoires pour les droits humains appeared first on Amnesty International. ]]>


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