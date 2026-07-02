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Burkina Faso/Mali/Niger. Le retrait du Statut de Rome consacre l’impunité et menace de priver les victimes de crimes de guerre de justice et de réparations

par Amnesty International
Réagissant à la décision du Burkina Faso, du Mali et du Niger de déposer des notifications officielles de retrait du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Marceau Sivieude, directeur régional d’Amnesty International pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale, a déclaré :  « Cette décision des gouvernements du Burkina Faso, du Mali et […] The post Burkina Faso/Mali/Niger. Le retrait du Statut de Rome consacre l’impunité et menace de priver les victimes de crimes de guerre de justice et de réparations   appeared first on Amnesty International. ]]>


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