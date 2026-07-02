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Face aux défis de l’anthropocène, l’écotoxicologie doit s’adapter pour améliorer ses capacités de prédiction

par Thomas Sol Dourdin, Chercheur post-doctoral, La Rochelle Université
Cassandre Aimon, Chercheuse, Inrae; Université de Bordeaux
Marie-Agnès Coutellec, Directrice de recherche, Inrae
L’écotoxicologie est une discipline scientifique encore jeune. Née dans les années 1960, sa mission est de comprendre les contaminations des écosystèmes par les polluants chimiques ainsi que leurs impacts pour éclairer la décision publique. Mais elle doit aujourd’hui s’adapter et évoluer face aux nouveaux défis environnementaux.

Depuis les années 1960, l’écotoxicologie s’est imposée comme une discipline clé pour comprendre les effets des substances chimiques sur l’environnement. À la croisée de la toxicologie et de l’écologie, elle étudie la contamination des écosystèmes,…La Conversation


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