Que deviennent les fûts de déchets radioactifs immergés dans l’Atlantique dans les années 1970 et 1980 ? Les débuts de réponse d’une expédition scientifique
par Javier Escartin, Directeur de recherche CNRS en géologie marine, École normale supérieure (ENS) – PSL
Patrick Chardon, Ingénieur en métrologie nucléaire au Laboratoire de Physique de Clermont Auvergne, coresponsable de la mission NODSSUM, Université Clermont Auvergne (UCA)
Une des premières études radioécologiques des grands fonds marins où ont été immergés les fûts de déchets radioactifs permet de mieux comprendre ce qu’ils deviennent, quarante-cinq ans plus tard.
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- jeudi 2 juillet 2026