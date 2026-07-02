L’IA progresse plus vite que notre capacité à la maîtriser, alerte l'ONU

L’intelligence artificielle ne se contente plus d’écrire des textes, de générer des images ou d’aider à programmer. Elle commence à agir seule, à prendre des décisions, à collaborer avec d’autres systèmes et, parfois, à contourner les consignes qui lui sont données.



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