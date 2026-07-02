Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La peine de mort continue de reculer, mais l'ONU alerte sur des signes inquiétants

Pendant des décennies, l’histoire semblait suivre une seule direction. Année après année, des États renonçaient à la peine capitale, des moratoires devenaient définitifs et l’abolition s’imposait peu à peu comme une norme internationale. Mais ce mouvement, longtemps perçu comme irréversible, montre aujourd’hui des signes d’essoufflement.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ États-Unis : Des Haïtiens sur le point de perdre leur protection risquent d’être renvoyés vers la violence
~ « Je vais partir » plutôt que « je partirai » : comment le français parle de l’avenir
~ La formation des travailleurs indépendants en free-lance, angle mort des ressources humaines
~ Lithium et rubidium : et si l’Europe s’approvisionnait en métaux stratégiques dans la vallée du Rhin ?
~ Comment les jeux vidéo sont devenus un outil de soft power pour l’Ukraine
~ Michel Rocard : quels héritages pour la politique française ?
~ Prendre davantage en compte les femmes dans les essais cliniques et le développement des innovations thérapeutiques
~ Décapitaliser le savoir scientifique et le rendre accessible à tous : des solutions existent
~ Soudan. Les atrocités commises par les Forces d’appui rapide à El Fasher viennent « entacher la conscience de l’humanité » – Nouveau rapport
~ Chine. Une nouvelle loi sur l’« unité ethnique » vise à renforcer l’assimilation de groupes minoritaires
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter