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Centrafrique : trois Casques bleus blessés dans une attaque contre la MINUSCA

La Mission de paix des Nations Unies en République centrafricaine (MINUSCA) a vivement condamné une attaque menée, mardi, contre la localité d’Am Dafock, dans le nord-est du pays, ainsi que des tirs visant une de ses bases temporaires d’opérations. Plusieurs personnes ont été blessées, dont trois Casques bleus tanzaniens.


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© Nations Unies -
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