États-Unis : Des Haïtiens sur le point de perdre leur protection risquent d’être renvoyés vers la violence

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des personnes tenaient des pancartes soutenant la prolongation du Statut de protection temporaire (Temporary Protected Status, TPS) pour les migrants haïtiens, avant son expiration prévue le 3 février 2026, lors d’une manifestation tenue à Fort Lauderdale, en Floride, le 28 janvier 2026. © 2026 Lynne Sladky/AP Photo La décision de l’administration Trump de mettre fin au statut de protection temporaire (Temporary Protected Status, TPS) accordé aux Haïtiens a suscité une vive inquiétude parmi ces derniers, qui craignent d’être renvoyés vers l’une des crises des droits…



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