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« Je vais partir » plutôt que « je partirai » : comment le français parle de l’avenir

par Anne Parizot, Professeur des universités en sciences de l'information et de la communication émérite, Université Bourgogne Europe
Pourquoi dit-on plus souvent « je vais partir » que « je partirai » ? Les recherches expliquent comment le français à l’oral transforme l’expression du futur.La Conversation


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