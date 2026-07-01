La formation des travailleurs indépendants en free-lance, angle mort des ressources humaines
par Aneta Hamza-Orlinska, Professeure assistante en gestion des ressources humaines, EM Normandie
Si les travailleurs indépendants sont de plus en plus nombreux en France, les entreprises qui font appel à eux ont souvent tendance à se désintéresser de leur formation. Les free-lances seraient-ils les seuls responsables du développement de leurs compétences ? La recherche sur le management et les ressources humaines démontre les limites de cette approche.
La France compte plus de 4,8 millions de travailleurs indépendants. Qu’ils soient micro-entrepreneurs, gig…
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- mercredi 1er juillet 2026