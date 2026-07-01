Lithium et rubidium : et si l’Europe s’approvisionnait en métaux stratégiques dans la vallée du Rhin ?
par Bernard Sanjuan, Géochimiste, BRGM
Catherine Lerouge, Géologue géochimiste, BRGM
Chrystel Dezayes, Responsable de l'unité « Potentiel énergétique et de stockage souterrain » au sein de la division Énergie et décarbonation, BRGM
Le sous-sol du Fossé rhénan pourrait devenir une ressource stratégique majeure pour l’Europe : une étude a chiffré le potentiel en lithium et en rubidium de la région, qui est très prometteur.
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- mercredi 1er juillet 2026