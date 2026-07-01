Lithium et rubidium : et si l’Europe s’approvisionnait en métaux stratégiques dans la vallée du Rhin ?

par Bernard Sanjuan, Géochimiste, BRGM

Catherine Lerouge, Géologue géochimiste, BRGM

Chrystel Dezayes, Responsable de l'unité « Potentiel énergétique et de stockage souterrain » au sein de la division Énergie et décarbonation, BRGM