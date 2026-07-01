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Comment les jeux vidéo sont devenus un outil de soft power pour l’Ukraine

par Léo-Paul Barthélémy, Doctorant en sciences de l'information et de la communication, Université de Lorraine
Les jeux vidéo ukrainiens racontent la guerre, mettent en valeur le patrimoine, mobilisent des soutiens et renforcent le rayonnement culturel du pays.La Conversation


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